Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Autoindustrie ist so rentabel wie noch nie. Das zeigt eine Studie des Centers of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, über die das “Handelsblatt” berichtet. Die 17 weltweit größten Autokonzerne haben demnach im Jahr 2016 zusammen einen Gewinn von 104 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Das sind nicht nur zehn Milliarden Euro mehr als im Vorjahr, sondern ist auch der bisher höchste Gesamtgewinn. “Die Automobilhersteller haben von sieben fetten Jahren profitiert und darüber hinaus ihre Kosten gesenkt”, sagte CAM-Leiter Stefan Bratzel.