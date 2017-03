Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Kelly Family ist mit ihrem Album “We Got Love” die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Vor fast 20 Jahren stand die Musikgruppe zum letzten Mal an der Spitze der Charts.

Der Deutschrapper Maxwell kommt mit dem Album “Kohldampf” auf den zweiten Platz, der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran steht mit “Divide” auf Rang drei. In den Single-Charts führt Ed Sheeran mit “Shape Of You” zum zwölften Mal die Liste an. Der türkisch-niederländische DJ Burak Yeter feat. Danelle Sandoval mit “Tuesday” und “It Ain`t Me” von Kygo und Selena Gomez komplettieren wie in der Vorwoche das Podium. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.