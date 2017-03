Foto: Désirée Nosbusch, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch wünscht sich eine Beziehung ohne Drama. “Er wäre ein Mann auf Augenhöhe, der mich als Mensch erkennt und mich zum Lachen bringen kann”, sagte die 52-Jährige betreffend ihrer Vorstellungen dem Magazin “IN”. Es sei jedoch wichtig, sein Lebensglück nicht im Partner zu suchen.

“Wenn dann jemand on top in dein Leben kommt, dann ist das eine wunderschöne Bereicherung.” Derzeit ist Nosbusch “glücklicher Single”, schreibt das Magazin. Von 1981 bis 1990 war Nosbusch mit ihrem Manager liiert, verheiratet war sie von 1991 bis 2002 mit einem österreichischen Filmkomponisten. Nach der Trennung war Nosbusch mit einem Sänger einer Popgruppe und einem Schauspielkollegen liiert. Die Luxemburgerin lebte in den letzten Jahren teilweise auch in Los Angeles.