Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Auf den vom türkischen Geheimdienst MIT übergegebenen Listen steht offenbar der Name der SPD-Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering und der Name einer Berliner CDU-Abgeordneten: Sie würden auf Tabelle 10 des MIT-Dossiers unter der Rubrik “Machzentren und Nichtregierungsorganisationen”, mit denen die Gülen-Bewegung angeblich “gute Beziehungen” aufgebaut habe, geführt – also nicht als Mitglieder der Gülen-Bewegung, berichten “Süddeutsche Zeitung”, NDR und WDR. Die aus dem Ruhrgebiet stammende SPD-Abgeordnete Müntefering sei am Montag von Beamten des Bundeskriminalamts über die spezielle Einsortierung durch den türkischen Geheimdienst informiert worden. Sie ist seit Jahren Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe. Die Politikerin war zuletzt im Februar mit einer Parlamentariergruppe des Bundestages in der Türkei.