Foto: Wahllokal, über dts Nachrichtenagentur

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Landtagswahl im Saarland hat die CDU deutlich zugelegt: Laut der um 18:00 Uhr veröffentlichten Prognose von Infratest-dimap im Auftrag der ARD kommt die Partei von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer auf 41 Prozent, ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zur Wahl von 2012. Die SPD kommt demnach auf 29,5 Prozent (- 1,1), die Linke auf 13 Prozent (- 3,1), die AfD wird laut Prognose mit sechs Prozent in den Landtag einziehen. Damit reichen die Stimmen von SPD und Linkspartei wohl nicht für eine rot-rote Koalition aus. Die Grünen und die Piraten scheitern der Prognose zufolge mit 4,5 Prozent beziehungsweise einem Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, die FDP schafft mit drei Prozent den Wiedereinzug ins Parlament in Saarbrücken nicht.

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 71 Prozent – 2012 waren es nur 61,6 Prozent. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) reagierte ernüchtert auf das Ergebnis seiner Partei. “Wir hätten uns mehr gewünscht”, sagte er in der ARD.