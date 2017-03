Foto: Bundeswehr-Soldat mit Pistole, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), fordert angesichts mehrerer Bundeswehrskandale zusätzliches Aufsichtspersonal in den Kasernen. Bartels sagte “Bild am Sonntag”: “Wir brauchen in den Kasernen der Kampftruppe wieder mehr Vorgesetzte, die nach Dienst und über Nacht Ansprechpartner für die jungen Soldaten sein können. Ein einziger Offizier vom Wachdienst ist zu wenig.”

In den vergangegenen Monaten waren mehrere Fälle von sexueller Belästigung, Gewaltritualen und Mobbing bekannt geworden. Auch ältere Soldaten sollen nach dem Willen Bartels für Ordnung sorgen: “Die Bundeswehr muss Soldaten über 25 Jahren wieder erlauben, dass sie Unterkunft in den Kasernen finden. So wären Dienstältere und mehr Vorgesetzte ansprechbar, um eventuelle Probleme oder Missstände schnell zu erkennen.” Am Mittwoch stellt das Verteidigungsministerium im Bundestag einen Bericht zur inneren Lage vor.