Foto: Theresa May, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Die britische Premierministerin Theresa May hat bestätigt, dass es im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Parlamentsgebäude in London insgesamt acht Festnahmen gegeben hat. Dennoch gehe man davon aus, dass der Täter alleine gehandelt habe und von der “islamistischen Ideologie” inspiriert wurde, sagte May am Donnerstag im Unterhaus des britischen Parlaments. Die Identität des Angreifers sei bekannt.

Er sei demnach in Großbritannien geboren worden und habe eine Nähe zu terroristischen Kreisen gehabt. Der Anschlag sei ein “Angriff auf freie Menschen auf der ganzen Welt” gewesen, so May. Vier Menschen kamen nach aktuellen Angaben bei der Attacke ums Leben, darunter der Angreifer. Zuvor war von fünf Toten die Rede gewesen. Mindestens 29 weitere Personen wurden verletzt, darunter auch eine Person aus Deutschland. Der Täter hatte auf der Westminster Bridge mit einem Auto mehrere Fußgänger überfahren. Anschließend tötete er vor dem Parlament einen 48-jährigen Polizisten mit einer Stichwaffe. Der Angreifer wurde daraufhin erschossen.