London (dts Nachrichtenagentur) – Im Zusammenhang mit dem Anschlag am Parlamentsgebäude in London am Mittwochnachmittag hat die Polizei in der Nacht an sechs Adressen Durchsuchungen durchgeführt und dabei insgesamt sieben Personen festgenommen. Das teilte ein Sprecher von Scotland Yard am Donnerstagmorgen mit. Man glaube aber weiterhin, dass der Angreifer alleine gehandelt habe und “vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde”, so der Sprecher.

Bei dem Anschlag waren fünf Personen ums Leben gekommen, darunter der Angreifer und ein Polizist. Etwa 40 Menschen wurden verletzt. Der Täter hatte auf der Westminster Bridge mit einem Auto mehrere Fußgänger überfahren. Anschließend verletzte er vor dem Parlament einen 48-jährigen Polizisten mit einer Stichwaffe, der wenig später starb. Der Angreifer wurde daraufhin erschossen.