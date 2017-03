Foto: Britische Polizei, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Bei dem Anschlag am Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London am Mittwochnachmittag sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch der Angreifer: Man gehe von einem Einzeltäter aus, “der vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde”, sagte ein Sprecher von Scotland Yard. Etwa 40 Menschen seien verletzt worden. Bei den Opfern des Anschlags handele es sich um einen 48-jährigen Polizisten und drei Passanten.

Der Angreifer hatte auf der Westminster Bridge mit einem Auto mehrere Fußgänger überfahren. Anschließend verletzte er vor dem Parlament den 48-jährigen Polizisten mit einer Stichwaffe und wurde daraufhin niedergeschossen. Er starb später an seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten noch an, so der Sprecher von Scotland Yard.