Foto: Linke auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Der FDP-Spitzenkandidat im Saarland, Oliver Luksic, hat vor einer rot-roten Koalition nach der Landtagswahl gewarnt: “Das Saarland darf keine DDR light unter Führung von Lafontaine und Wagenknecht werden”, sagte Luksic der “Welt”. Der Einzug seiner Partei in den Landtag würde “eine fortschrittsfeindliche und rückwärtsgewandte rot-rote Koalition” verhindern. “Rot-Rot will die Einheitsschule, wir wollen individuelle Förderung. Rot-Rot will den Mittelstand abkassieren und bürokratisieren, wir wollen Entlastung und Bürokratie-Abbau”, sagte Luksic.

Die Liberalen im Saarland würden laut mehreren aktuellen Wahlumfragen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Luksic zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass seiner Partei der Einzug in den Landtag gelingt: “Wir haben Umfragen bis fünf Prozent, es geht also um ein paar Tausend Stimmen. Da brauchen wir gar keine Wunder.” Mit Blick auf SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte der saarländische FDP-Chef: “Merkel und Kramp-Karrenbauer haben die Politik narkotisiert, da wirkt Schulz frisch. Aber: Schulz hat nur alte linke Rezepte anzubieten.” Das Saarland und Deutschland bräuchten diese nicht.