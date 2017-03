Foto: Fernsehzuschauer mit einer Fernbedienung, über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Die Kölner “Tatort”-Ermittler Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt alias Freddy Schenk und Max Ballauf wollen sich von der Abschiedswelle anderer langjähriger Kommissare vorerst nicht mitreißen lassen: Noch für mindestens drei Jahre könne man auf das Kölner Duo zählen, erklärten die beiden Schauspieler bei Dreharbeiten für ihren 71. Fall “Bausünden” in Köln. “Das können wir so unterschreiben”, sagte Bär der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). So lange bestehe ihr aktueller Vertrag mit dem WDR. Was danach kommt, müsse man sehen.

“Das wusste 1997 keiner, und das können wir heute auch nicht sagen”, sagte Klaus J. Behrendt. Seit 20 Jahren stehen die Schauspieler für den Köln-“Tatort” vor der Kamera. Ihr neuer Fall wird 2018 zu sehen sein. Kürzlich hatten mehrere TV-Ermittler erklärt aufzuhören. Andreas Hoppe steigt beim Ludwigshafener “Tatort” aus, Sabine Postel und Oliver Mommsen werfen in Bremen das Handtuch, und beim Dortmunder “Tatort” hört dieses Jahr Stefan Konarske auf, und in Kiel geht Sibel Kekilli. “Das Kommen und Gehen und der Wettbewerb gehören in der Branche dazu, dafür sind in den vergangenen Jahren auch verhältnismäßig viele hinzugekommen”, sagte Bär dazu.