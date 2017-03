Foto: Computer-Nutzer, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Rund 63 Millionen Personen in Deutschland ab zehn Jahren haben Anfang 2016 angegeben, in den zurückliegenden zwölf Monaten das Internet genutzt zu haben: Davon trafen 78 Prozent Maßnahmen zum Schutz ihrer persönlichen Informationen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag anlässlich der CeBIT in Hannover mit. So verweigerten 53 Prozent aller Internetnutzer die Zustimmung, ihre persönlichen Daten für Werbezwecke zu verwenden. 43 Prozent lasen vor der Weitergabe ihrer Daten die Datenschutzerklärung.

Ebenfalls wurde häufig der Zugang zum eigenen Profil oder zu eigenen Inhalten in sozialen Netzwerken eingeschränkt (39 Prozent) sowie der Zugang auf eigene geographische Standortdaten (34 Prozent) abgelehnt.