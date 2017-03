Foto: Bastian Schweinsteiger (Deutsche Nationalmannschaft), Pressefoto Ulmer, über dts Nachrichtenagentur

Chicago (dts Nachrichtenagentur) – Bastian Schweinsteiger wechselt offenbar von Manchester United zu den Chicago Fire in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Der Fußball-Weltmeister habe einen Einjahresvertrag unterschrieben und könnte bereits in der kommenden Woche zu seinem neuen Team stoßen, berichtet die US-Tageszeitung “Chicago Tribune” unter Verweis auf vereinsnahe Quellen. Er wolle in Chicago versuchen, “eine positive Wirkung zu haben und dabei zu helfen, etwas Großartiges zu schaffen”, zitiert die Zeitung Schweinsteiger.

Er sei “von der Vision und der Philosophie des Vereins” überzeugt. Eine offizielle Bestätigung von Manchester oder Chicago für den Wechsel gab es bisher noch nicht.