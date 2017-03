Foto: Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Vize-Chef Manfred Weber hat SPD-Chef Martin Schulz aufgefordert, am 29. März am Koalitionsausschuss teilzunehmen. “Wenn Herr Schulz von Respekt spricht, sollte er auch Respekt gegenüber den anderen Parteivorsitzenden der Großen Koalition zeigen und am Koalitionsausschuss teilnehmen”, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). “Sein Argument, warum er nicht kommen möchte, hat mich überrascht. Ein Fest der Fraktion ist doch nicht wichtiger als die Entscheidungen für die Menschen im Land, die ein Koalitionsausschuss trifft.”