Foto: Tastatur, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Deutschen Unternehmen mangelt es an Spezialisten für Künstliche Intelligenz (KI): “In Deutschland fehlen unmittelbar 5.000 Leute mit KI-Expertise”, sagte Wolfgang Wahlster, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), dem “Handelsblatt” (Montagsausgabe). Allein in der Automobilindustrie bestehe ein Bedarf von 3.000 Fachleuten, sagte der Professor für Informatik, der sich über eine persönliche Umfrage bei DAX-Konzernen einen Überblick verschafft hat. “Enormen Bedarf an KI-Expertise” hätten auch Handel, Medienbranche sowie Banken und Versicherungen angemeldet, sagte Wahlster.

Das DFKI und die Akademie der Technikwissenschaften Acatech haben einen Online-Kurs zur Vermittlung von “Orientierungswissen” für maschinelles Lernen entwickelt, der mit dem Start der Cebit in Hannover beginnt. Auf der Technologiemesse zählen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu den Schwerpunktthemen.