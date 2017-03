Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der frühere Außenminister Klaus Kinkel (FDP) ist davon überzeugt, dass Frank-Walter Steinmeier seine außenpolitische Erfahrung auch als Bundespräsident nutzen wird. Kinkel sagte der “Heilbronner Stimme” (Montagausgabe): “Steinmeier ist als Diplomat der richtige Mann am richtigen Platz.” Die Welt sei in Unordnung, so Kinkel, “aber Steinmeier hat die notwendige außenpolitische Erfahrung. Denn das Amt des Bundespräsidenten ist mindestens zu 50 Prozent von der Außenpolitik geprägt.”

Kinkel hofft, dass sich der neue Bundespräsident sehr für den Zusammenhalt in Europa und gegen rechtspopulistische Tendenzen einsetzen werde.