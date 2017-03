Foto: Wodka-Flaschen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Linke will offenbar die Werbung für Alkohol verbieten: Das gehe aus dem Entwurf für das Wahlprogramm der Partei hervor, berichtet die “Bild am Sonntag”. Im Kapitel “Schluss mit der Kriminalisierung der Drogen” heißt es demnach: “Werbung und Sponsoring für Tabak- und Alkoholprodukte in der Öffentlichkeit wollen wir verbieten.” Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft, Manfred Parteina, kritisierte die Forderung: “Kommunikationsverbote für legal hergestellte und handelbare Produkte sind der falsche Weg”, sagte er der Zeitung.