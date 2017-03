Foto: Annegret Kramp-Karrenbauer, über dts Nachrichtenagentur

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat das Auftrittsverbot für türkische Politiker verteidigt. “Wir erleben doch im Moment eine Situation, in der durch solche Auftritte, aber auch schon durch die Diskussionen darüber, der innere Friede in unserem Land in Gefahr gerät”, sagte die CDU-Politikerin dem “Tagesspiegel am Sonntag”. Man habe sich entschlossen, solchen Auftritten von Fall zu Fall “einen Riegel vorzuschieben”, weil der Konflikt mit Sympathisanten der kurdischen PKK in der türkischen Community wieder aufzuflammen drohe.

Man sollte sich “in Europa darauf verständigen”, dass “kein ausländischer Politiker in einem anderen Land auftritt, um seinen Wahlkampf dorthin zu tragen”, so die saarländische Ministerpräsidentin weiter.