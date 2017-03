Foto: Fahne von Frankreich, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – In Frankreich hat ein Mann bei einer Polizeikontrolle das Feuer eröffnet: Die Tat habe sich vor dem Zwischenfall am Pariser Flughafen Orly am Samstagmorgen ereignet. Im Departement Seine-Saint-Denis seien Schüsse auf einen Kontrollpunkt der Polizei abgegeben worden. Eine Beamtin sei leicht verletzt worden, als aus einem fahrenden Auto heraus geschossen worden sei.

Nach Polizeiberichten soll die Tat in Zusammenhang zur Tat am Flughafen Orly stehen. Dort hatte ein Mann am Morgen einem Polizisten die Waffe entrissen und sich in einem Geschäft verschanzt. Er war kurz darauf von Sicherheitskräften erschossen worden.