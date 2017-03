Foto: Frau mit Kind, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die CDU will nach den Worten ihres Generalsekretärs Peter Tauber das Wohl von Kindern zum Top-Thema im Wahlkampf machen und strebt dazu einen “Pakt für Familien” an. Alle Kinder müssten beste Chancen zum Aufstieg haben, sagte Tauber im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstag). Es sei die große Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, dass “jeder alles werden kann – aus eigener Kraft und mit eigener Anstrengung”.

Die CDU wolle sicherstellen, dass “dies so bleibt oder an manchen Stellen wieder so wird”. Das 3,5-Milliarden-Euro-Programm für Schulsanierungen oder der Digital-Pakt in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Ausstattung aller 40.000 Schulen nannte Tauber als Beispiel. “In diese Richtung könnte auch der Familienpakt gehen”, hob er hervor.