Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 25. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:2 gewonnen. Die Gäste aus Heidenheim waren in der 3. Minute zunächst durch Marc Schnatterer in Führung gegangen. Braunschweigs Mirko Boland gelang erst in der 33. Minute der Ausgleich und schnell war klar, dass die Eintracht eigentlich den Sieg wollte.

Doch zu Beginn der zweiten Hälfte passierte erstmal nichts – bis Heidenheims Arne Feick in der 72. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Braunschweig gab sich nicht auf, durch Treffer von Christoffer Nyman (77.) und Ken Reichel (90. Minute) gelang es tatsächlich, die Partie zu drehen. Die weiteren Ergebnisse vom Freitagabend: Arminia Bielefeld – 1. FC Kaiserslautern 2:0 und TSV 1860 München – Würzburger Kickers 2:1.