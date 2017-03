Foto: Merkel bei Trump am 17.03.2017, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Freitag im Weißen Haus in Washington von US-Präsident Donald Trump empfangen worden. Nach der Begrüßung in der North Entrance Hall war eine Eintragung in das Gästebuch und anschließend ein maximal etwa 20-minütiges Vier-Augen-Gespräch zwischen Merkel und Trump geplant. Später sollte ein 45-minütiges Gespräch im erweiterten Kreis und danach ein weiteres 45-minütiges Gespräch mit Wirtschaftsvertretern stattfinden.

Nach einer gemeinsamen Pressebegegnung wollen Trump und Merkel noch zusammen Mittagessen.