Foto: Schalke-Fans, über dts Nachrichtenagentur

Nyon (dts Nachrichtenagentur) – Schalke 04, der letzte verbleibende deutsche Vertreter in der Europa League, trifft im Viertelfinale des Wettbewerbs auf Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung der Uefa am Freitagmittag in Nyon. Im Achtelfinale hatte sich Schalke aufgrund der Auswärtstorregel nach zwei Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.

Die weiteren Partien: RSC Anderlecht – Manchester United, Celta Vigo – KRC Genk, Olympique Lyon – Besiktas Istanbul. Die Hinspiele finden am 13. April 2017 statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen. Das Finale soll am 24. Mai 2017 in der Friends Arena im schwedischen Solna stattfinden.