Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Nyon (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München spielt im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid. Das ergab die Auslosung der Uefa am Freitagmittag in Nyon. Borussia Dortmund muss gegen die AS Monaco antreten.

Als die beiden weiteren Partien wurden Atletico Madrid gegen Leicester City und der FC Barcelona gegen Juventus Turin ausgelost. Die Hinspiele finden am 11. und 12. April 2017 statt, die Rückspiele werden am 18. und 19. April 2017 ausgetragen. Das Finale findet am 3. Juni im Nationalstadion von Wales in Cardiff statt.