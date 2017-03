Foto: Bjarne Mädel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Schauspieler Bjarne Mädel glaubt, dass das Leben ein einziges Weglaufen vor dem Tod sei: Fast jeder Mensch verdränge eigentlich fortwährend “die Tatsache, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Was wir machen, wie wir unsere Zeit verbringen, vermeintlich sinnvoll oder sinnlos, ist eigentlich nur ein ständiges Weglaufen davor”, sagte Mädel dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Freitagsausgabe) am Rande des Literaturfestivals lit. Cologne.

Bei seiner ersten Lesung für das größte Literaturfestival Europas las Mädel vor Jahren in Köln mit Senta Berger von Blamagen, die in der Weltliteratur verhandelt werden. Berufsmäßig finde er es nicht so schlimm, sich zu blamieren: “Dann macht man halt mal einen schlechten Auftritt oder eine Szene nicht so gut.” Privat sei es einschneidender, so der Schauspieler.