Foto: François Hollande und Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin/Paris (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande haben am Donnerstag bei einem Telefonat mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland und Frankreich im Zusammenhang mit dem türkischen Referendum besprochen. Dabei habe Einigkeit bestanden, dass solche Auftritte nur genehmigt werden können, “wenn präzise Voraussetzungen und Vorgaben erfüllt sind”, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Veranstaltungen müssten demnach “rechtzeitig und transparent” angemeldet werden und deutsches beziehungsweise französisches Recht und Gesetz “strikt einhalten”, so Seibert weiter.