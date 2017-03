Foto: Fahne von Frankreich, über dts Nachrichtenagentur

Grasse (dts Nachrichtenagentur) – In einer Schule im südostfranzösischen Grasse sind am Donnerstag offenbar mehrere Menschen bei einer Schießerei verletzt worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach sei ein Mann in die Schule eingedrungen und habe das Feuer eröffnet.

Spezialkräfte der Polizei seien vor Ort. Den Berichten zufolge sei mittlerweile eine Person festgenommen worden. Ob es sich um den Täter handelt, war zunächst unklar. Näheres zu den Hintergründen der Tat war zunächst nicht bekannt.