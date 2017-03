Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran, der mit seinem Album “Divide” aktuell die Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts ist, ist der Meinung, dass Erfolg nichts mit Zufall oder Schicksal zu tun hat. “Du sorgst dafür, dass der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort zusammenkommen”, sagte der Brite der Frauenzeitschrift “Brigitte”. Man müsse – so wie er zu Beginn seiner Karriere – einfach so viel wie möglich auftreten.

“Wenn diese Konstellation am Tag 172 im Jahr eintritt, du aber leider nur an Tag 178 einen Auftritt hast, verpasst du sie. Du machst dein eigenes Glück, indem du hart arbeitest.” Auch beim Promoten seiner Kunst sei er fleißig: “Ich spreche mit jedem noch so kleinen Radiosender. Auch mal mit 62 Sendern an einem Tag.” Sich selbst hält er nicht für sonderlich talentiert: “Talent macht nur 30 Prozent aus, Arbeit die anderen 70″, sagte er.