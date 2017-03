Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.133 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Lufthansa, von Thyssenkrupp und von BASF. Die Anteilsscheine von Beiersdorf, Heidelbergcement und der Münchener Rück sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Mittwoch war die rechtsliberale Partei VVD des amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte nach Hochrechnungen als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in den Niederlanden hervorgegangen. Die Partei des rechtsgerichteten Politikers Geert Wilders konnte zwar im Vergleich zu 2012 zulegen, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Zuvor hatte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Dieser bewegt sich damit künftig in der Spanne zwischen 0,75 und 1,00 Prozent.