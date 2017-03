Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwochmorgen hat die Polizei die Firmenzentrale des Autoherstellers Audi in Ingolstadt und weitere Standorte im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Abgasskandal durchsucht. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch Privatwohnungen seien demnach betroffen.

Laut Berichten steht Audi im Verdacht, in den USA Abgaswerte manipuliert zu haben. Insgesamt seien etwa 80 Staatsanwälte und Polizeibeamte im Einsatz, berichten ARD und “Süddeutsche Zeitung”. Am Mittwoch findet auch die Jahrespressekonferenz von Audi in Ingolstadt statt.