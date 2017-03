Foto: Karl-Theodor zu Guttenberg, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Sechs Jahre nach seinem Rücktritt sieht die CSU wieder eine Aufgabe für Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in Deutschland. “In durch die Präsidenten Trump, Putin und Erdogan so fordernden Zeiten kann er vor allem außenpolitisch einen wichtigen Beitrag in der deutschen Politik leisten”, sagte CSU-Vize Manfred Weber der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). Das von Guttenberg zugesagte stärkere Engagement im Bundestagswahlkampf sei “eine gute Unterstützung für die CSU”, unterstrich Weber, der auch Fraktionschef der EVP im Europaparlament ist.