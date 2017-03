Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Arminia Bielefeld, der derzeitige Tabellenletzte der 2. Bundesliga, hat Cheftrainer Jürgen Kramny am Dienstag mit sofortiger Wirkung entlassen. Co-Trainer Carsten Rump wird die Mannschaft am Freitagabend im Heimspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern als Interimstrainer betreuen, teilte der Verein mit. Es ist bereits die zweite Trainerentlassung der Arminia in der laufenden Saison.

Am 22. Oktober 2016 war Rüdiger Rehm nach zehn Spielen ohne Sieg entlassen worden. Daraufhin hatte ebenfalls Rump das Mannschaftstraining interimsweise geleitet, bevor am 15. November dann Kramny den Trainerposten übernahm. Nach 24 Spielen trennen Bielefeld aktuell zwei Punkte von dem Relegationsplatz 16. Auf einen Nichtabstiegsplatz haben die Ostwestfalen vier Punkte Rückstand.