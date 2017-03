Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im vierten Quartal 2016 sind die Umsätze im Ausbaugewerbe um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Zugleich waren im vierten Quartal des vergangenen Jahres 1,8 Prozent mehr Beschäftige im Ausbaugewerbe tätig als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit. Für das gesamte Jahr 2016 ergab sich im Ausbaugewerbe mit einem Plus von 3,0 Prozent wie schon in den beiden Vorjahren eine Umsatzsteigerung.

Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im Jahr 2016 um 1,4 Prozent gegenüber 2015. In der Bauinstallation stiegen die Umsätze im vierten Quartal 2016 um 0,2 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Innerhalb der Bauinstallation gab es im Wirtschaftszweig Sonstige Bauinstallation mit + 1,5 Prozent das stärkste Umsatzwachstum. Im sonstigen Ausbau nahm der Umsatz im vierten Quartal 2016 gegenüber dem vierten Quartal 2015 um 0,5 Prozent zu, teilten die Statistiker weiter mit. Den stärksten Umsatzzuwachs gab es dabei mit + 2,8 Prozent im Gewerk der Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei.