Foto: Wahllokal, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Pläne der nordrhein-westfälischen Landesregierung, ein kommunales Wahlrecht für Nicht-Ausländer einzuführen, scharf kritisiert. Was Rot-Grün in NRW vorhabe, lade die Präsidenten der Türkei und Russlands, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, geradezu ein, Unterstützer-Parteien in Deutschland zu gründen, sagte Tauber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Die SPD darf hier nicht den Türöffner in die Kommunalparlamente spielen”.

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft “muss dieses hanebüchene Vorhaben sofort stoppen”