Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Fortuna Düsseldorf hat am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:2 gegen Eintracht Braunschweig verloren. Die Düsseldorfer zeigten sich von Beginn an aktiv und aggressiv, doch auch die Gäste aus Braunschweig kamen zu Chancen. In der 37. Minute brachte Robin Bormuth die Gastgeber dann in Führung.

Auch nach der Pause zeigten sich die Düsseldorfer als das stärkere Team, doch in der 60. Minute gelang Christoffer Nyman der Ausgleich. In der Folge bemühten sich beide Teams um den Führungstreffern, der Onel Hernandez in der 89. Minute gelang.