Foto: Rettungsdienst, über dts Nachrichtenagentur

Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) – In Ingolstadt ist am Montag ein 46-Jähriger bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen. Ein Zivilstreife wollte den Fahrradfahrer am Vormittag kontrollieren, teilten die Beamten mit. Als er dies erkannte, sei er mit seinem Fahrrad geflüchtet.

Auf Höhe einer Bahnbrücke habe er das Fahrrad abgestellt, sei die Böschung hinuntergelaufen und in die Donau gesprungen. Dort sei er sofort in Richtung Flussmitte abgetrieben worden. Schließlich habe die Feuerwehr den bewusstlosen Mann aus dem Wasser ziehen und an Land bringen können. Trotz Reanimation sei der 46-Jährige kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstorben. “Das Motiv für die Flucht dürfte ein zu erwartender Haftbefehl gewesen sein, nachdem der 46-Jährige vor einigen Tagen nicht zu einem Gerichtstermin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erschienen war”, teilte die Polizei weiter mit.