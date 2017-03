Foto: Fahne von Großbritannien, über dts Nachrichtenagentur

Edinburgh (dts Nachrichtenagentur) – Die Regierung Schottlands hat angekündigt ein weiteres Referendum über eine Abspaltung von Großbritannien durchführen zu wollen. Sie werde das schottische Parlament in der kommende Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, erklärte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon am Montag in Edinburgh. Es wäre das zweite Referendum, bei dem die Schotten über eine Abspaltung ihres Landes von Großbritannien entscheiden können.

Die Abstimmung soll im Falle einer Zustimmung des Parlaments im Herbst 2018 oder im Frühjahr 2019 stattfinden. 2014 hatten sich die Schotten mit 55,3 Prozent gegen eine Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich ausgesprochen.