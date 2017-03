Foto: Filip Kostić (HSV), über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Hamburger SV hat am 24. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Beide Teams starteten engagiert in die Partie, dabei hatten die Hamburger zunächst die besseren Ansätze nach vorne, wurden jedoch nicht ernsthaft gefährlich. In der 23. Minute brachte Andreas Christensen die Gladbacher dann in Führung.

In der Folge wurden zwei Hamburger Treffer wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen, in der 36. Minute gelang Filip Kostic schließlich der Ausgleich. In der zweiten Spielhälfte drängten die Hamburger lange auf die Führung, in der 80. Minute traf Bobby Wood dann zum 2:1.