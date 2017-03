Foto: Johannes Geis (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 hat am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 3:0 gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Schalker griffen früh an und schon in der 4. Minute traf Guido Burgstaller für die Gastgeber. Augsburg fand in der Folge immer besser ins Spiel, dennoch gelang Burgstaller in der 29. Minute ein weiterer Treffer.

Paul Verhaegh verschoss in der 32. Minute einen Foulelfmeter für Augsburg, in der 35. Minute schoss Daniel Caligiuri dann das 3:0. In der zweiten Spielhälfte bemühten sich die Gäste um einen Anschlusstreffer, konnten sich jedoch nicht gegen die Schalker durchsetzen.