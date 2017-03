Foto: Robert Žulj (Greuther Fürth), über dts Nachrichtenagentur

Sandhausen (dts Nachrichtenagentur) – Der SV Sandhausen und die Spielvereinigung Greuther Fürth haben sich am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Moritz Kuhn brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Die Fürther hingegen kamen erst gegen Ende der ersten Spielhälfte besser ins Spiel.

Nach der Pause übernahm Sandhausen wieder die Kontrolle über die Partie, dennoch gelang Serdar Dursun in der 88. Minute der Ausgleich. Unterdessen gewann der 1. FC Nürnberg mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld, der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Heidenheim trennten sich 1:1.