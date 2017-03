Foto: CDU-Flaggen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nicht nur die SPD, auch die CDU verzeichnet seit Januar 2017 eine Zunahme an Neueintritten. “In den ersten beiden Monaten konnten wir über 3000 neue Mitglieder begrüßen, pro Monat so viele wie seit drei Jahren nicht mehr”, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber der “B.Z. am Sonntag”. Tauber verwies darauf, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz alles, was er heute kritisiere, selbst mit zu verantworten habe.

“Schulz ist seit 1999 Mitglied im Präsidium der SPD. Alles, was er heute kritisiert, hat er mit entschieden” – einschließlich Agenda 2010. “Kandidat Schulz steht für Rot-Rot-Grün. Das werden wir immer wieder deutlich machen”, kündigte Tauber an. “Was Rot-Rot-Grün bedeutet, sieht man ja gerade daran, dass der Berliner Senat vor den Drogendealern im Görlitzer Park kapituliert.” Deswegen müsse man “schon sagen, was Rot-Rot-Grün konkret heißt – zum Beispiel für unsere Rolle in Europa: Übernehmen wir künftig für alle die Schulden?” Was heiße es für die Nato, “was für die Innere Sicherheit, den Kampf gegen Terror und Einbruchskriminalität? Was für unsere Leitkultur?” Rot-Rot-Grün würde Deutschland “massiv schaden”, ist Tauber überzeugt.