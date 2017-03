Foto: Joachim Gauck in Halle-Neustadt, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine Woche vor dem Auszug aus Schloss Bellevue sind Bundespräsident Joachim Gauck und First Lady Daniela Schadt noch auf Wohnungssuche. “Das ist so wie bei anderen Menschen auch. Wir studieren Anzeigen, rufen Vermieter oder Makler an”, sagte Gauck “Bild am Sonntag”.

Seine Lebenspartnerin verriet: “Wir gucken uns gerade nach einer gemeinsamen Wohnung in Berlin um.” Mit Blick auf die gemeinsamen Jahre des Paares und die vielen Auslandsreisen sagte Gauck: “Ich kann von uns beiden besser packen.” Gaucks Amtsnachfolger, der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier, wird sein Amt am 19. März antreten.