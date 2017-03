Foto: Andrea Nahles, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat von der Union gefordert, “endlich” ihre Zusagen aus dem Koalitionsvertrag einzuhalten und ihren Gesetzentwurf zur Teilzeit anzunehmen. “Neben dem Recht auf Teilzeit brauchen wir ein Recht, aus der Teilzeit wieder in die vorherige Arbeitszeit zurückzukehren, sonst droht die viel zitierte Teilzeitfalle”, sagte Nahles der “Welt am Sonntag”. 750.000 Beschäftigte in Teilzeit könnten ihren Wunsch nicht realisieren, die Arbeitszeit zu verlängern und bekämen das auf dem Gehaltszettel deutlich zu spüren.

Das träfe vor allem Frauen, denn 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten seien weiblich. “Die Männerriege der CDU/CSU im Kabinett muss sich bewegen, ihre Bedenken sind fadenscheinig. Sie wollen die Bedingungen so reglementieren, dass kaum überwindbare Hürden entstehen.”