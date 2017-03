Foto: Anthony Modeste (1. FC Köln), über dts Nachrichtenagentur

Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) – Im Samstagabendspiel des 24. Spieltags der Bundesliga hat der FC Ingolstadt 2:2 gegen den 1. FC Köln gespielt. Die Geißböcke erwischten den besseren Start: Nachdem Yuya Osako in der 14. Minute bei einem Kopfballduell im Strafraum der Gastgeber den Ellenbobgen von Almog Cohen abbekommen hatte, bekamen die Kölner einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Anthony Modeste.

Nach dem Führungstreffer verlangsamten die Gäste die Partie. Die Schanzer waren das wesentlich aktivere Team. Für ihr Engagement wurden sie in der 42. Minute mit dem Ausgleich belohnt: Dario Lezcano erzielte den Treffer. Im zweiten Durchgang wurden die Kölner wieder etwas aktiver. In der 60. Minute sorgte Modeste für die erneute Führung der Gäste: Es war sein 19. Saisontreffer. Nur Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang haben bisher öfter getroffen. In der 69. Minute nutzten die Gastgeber einen Patzer von Kölns Keeper Timo Horn aus, um die Partie wieder auszugleichen: Ein Schuss von Romain Bregerie rutschte Horn durch die Arme ins Tor. In der Schlussphase war Ingolstadt dem dritten Treffer näher als Köln. Letztendlich mussten sich aber beide Teams mit einem Punkt begnügen. Am 25. Spieltag muss Ingolstadt in Dortmund ran, die Kölner spielen gegen Hertha BSC.