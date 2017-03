Foto: RB Leipzig – VfL Wolfsburg am 11.03.2017, über dts Nachrichtenagentur

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Am 24. Spieltag der Bundesliga hat RB Leipzig 0:1 gegen den VfL Wolfsburg verloren: Da Bayern München zeitgleich gegen Eintracht Frankfurt gewann, verlieren die Leipziger weiter den Anschluss an die Tabellenspitze. Für die Niedersachsen waren es wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Wolfsburg: Sie spielten sich in den ersten zehn Minuten mehrere Chancen heraus.

In der neunten Minute wurden sie belohnt: Mario Gomez erzielte den Führungstreffer nach einem Konter. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kamen die Leipziger besser ins Spiel. Sie hatten mehr Spielanteile, während die Wolfsburger auf Konter setzten. Wirklich gute Tormöglichkeiten gab es aber auf beiden Seiten nur wenige. Zur Halbzeit wechselte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl: Federico Palacios Martinez kam für Dominik Kaiser. Beide Teams taten sich zu Beginn des zweiten Durchgangs schwer. In der 54. Minute hatte Wolfsburg die Chance zu erhöhen: Daniel Didavi traf an den Pfosten, mit dem Nachschuss konnte er RB-Keeper Peter Gulacsi auch nicht überwinden und den zweiten Nachschuss setzte Gomez erneut an den Innenpfosten. In der Schlussphase verteidigten die Wölfe tief und setzten auf Konter während RB Druck über die Flügel machte: Die Schlussoffensive der Gastgeber blieb aber erfolglos. Am 25. Spieltag müssen die Leipziger in Bremen ran, Wolfsburg spielt gegen Schlusslicht Darmstadt. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Bayern München – Eintracht Frankfurt 3:0, Hertha BSC – Borussia Dortmund 2:1, SV Darmstadt 98 – FSV Mainz 2:1, SC Freiburg – 1899 Hoffenheim 1:1.