Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Würzburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden 2:0 bei den Würzburger Kickers gewonnen. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer ein zähes Duell der beiden Aufsteiger. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Das änderte sich zu Beginn der zweiten Hälfte: Aias Aosman brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung. Die Gastgeber versuchten daraufhin viel, um wieder in die Partie zurückzufinden. Sie blieben aber über weite Strecken ungefährlich. In der 77. Minute erzielten die Dresdner dann den zweiten Treffer der Partie: Eine missratene Flanke von Niklas Kreuzer landete im Tor der Würzburger und sorgte für die Vorentscheidung. Am 25. Spieltag spielen die Würzburger in München, Dresden tritt gegen Sandhausen an. Die Parallel-Begegnung zwischen Hannover 96 und 1860 München endete 1:0.