Foto: Mevlüt Cavusoglu, über dts Nachrichtenagentur

Den Haag (dts Nachrichtenagentur) – Die Niederlande haben dem Flugzeug des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis entzogen. Der geplante Auftritt Cavusoglus in Rotterdam gefährde die “öffentliche Ordnung und Sicherheit”, teilte die niederländische Regierung am Samstag mit. Der türkische Außenminister wollte am Samstagabend vor Landsleuten für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei werben, welches die Macht des Präsidentenamtes stärken soll.

Zuletzt hatte Cavusoglu die Niederlande vor einer Verhinderung seines Auftritts gewarnt: Es werde zu “harten Sanktionen” gegen das Land kommen, falls ihm die Landeerlaubnis entzogen werden würde, sagte er dem Sender CNN Türk.