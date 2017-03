Foto: Gerhard Schröder, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Altkanzler Gerhard Schröder wird nicht am bevorstehenden SPD-Sonderparteitag teilnehmen, in dessen Verlauf Martin Schulz am 19. März zum neuen SPD-Vorsitzenden gewählt werden soll. Das berichtet “Bild” (Samstag) unter Berufung auf SPD-Kreise. Schulz hat sich demnach am vergangenen Dienstagabend mit Schröder getroffen und dabei auch über einen möglichen Parteitags-Auftritt gesprochen.

Man sei aber übereingekommen, den Wechsel an der Parteispitze von Sigmar Gabriel zu Martin Schulz in den Vordergrund zu rücken. Schulz hatte im Februar angekündigt, Teile von Schröders Reformagenda 2010 zu revidieren.