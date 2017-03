Foto: Damir Kreilach (Union Berlin), über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 24. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin beim FC St. Pauli mit 2:1 gewonnen. Sebastian Polter brachte die Gäste aus der Hauptstadt in der 19. Minute in Führung, Damir Kreilach legte in der 48. Minute nach. Aziz Bouhaddouz schoss in der 83. Minute den Anschlusstreffer, der jedoch keine Wende mehr bringen konnte.

Beide Mannschaften hatten zwischenzeitlich die Chance, die Partie für sich zu entscheiden, Union war am Ende glücklicher und verzeichnet den fünften Sieg in Folge. Die Ergebnisse der beiden anderen Freitagabendpartien in der 2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Karlsruher SC 1:0, VfB Stuttgart – VfL Bochum 1:1.