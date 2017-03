Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran ist mit seinem Album “÷” die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der britische Sänger erreicht mit seinem aktuellen Album nach nur einer Woche Gold-Status.

Außerdem ist er als erster Künstler überhaupt mit sechs Songs gleichzeitig in den Top 20 der offiziellen deutschen Single-Charts sowie mit zehn Liedern in den Top 30 und mit 14 Titeln in den Top 50 vertreten. Der Soundtrack zu dem Kinofilm “Bibi & Tina: Tohuwabohu Total” kommt in den Album-Charts auf Rang zwei, das Box-Set “Falco 60″ komplettiert das Podium. In den Single-Charts führt ebenfalls Ed Sheeran mit “Shape Of You” die Liste an. Außerdem landet sein Song “Castle On The Hill” auf Rang drei. “It Ain`t Me” von Kygo & Selena Gomez verbessert sich auf den zweiten Platz. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.